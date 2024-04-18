Россия пророет «метро» под границей и выйдет в тыл украинским войскам – Муждабаев
Российская армия может использовать технологии строительства метро для того, чтобы прорыть огромный подземный туннель под линией фронта или границей со стороны Белоруссии – и выйти за спины ВСУ.
Об этом в эфире 5 канала заявил бежавший из России меджлисовский пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, приговоренный в РФ к 6 годам заключения за призывы к терроризму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
По мнению Муждабаева, у России есть техника, которая позволит начать рыть такой туннель из любого ангара.
«А почему бы им не привести под нашу границу с Белоруссией, так называемой, несуществующей уже, с любой другой – со стороны Киева, на фронте, где надо устроить прорыв, спрятать в какой-нибудь ангар от бывшего завода, по частям привезти этот (проходческий) щит… выбрать помещение старого завода или старой электростанции, откуда этот щит завести под землю, а дальше уже дело техники – вывозить землю и камни. И техника такая у них есть, я ее лично видел… В принципе, это может быть частью военной тактики – прорыть подкоп под украинской границей, под линией фронта, под границей, например, Литвы, Латвии или Эстонии, или Польши…», – разошелся пропагандист.
«Не может ли быть так, что они, сосредоточив скрытно строительную технику, это делают, а потом, сосредоточив военную технику, могут устроить где-то прорыв, выход неожиданно в спину войскам?», – фантазировал Муждабаев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.