Россия пророет «метро» под границей и выйдет в тыл украинским войскам – Муждабаев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия может использовать технологии строительства метро для того, чтобы прорыть огромный подземный туннель под линией фронта или границей со стороны Белоруссии – и выйти за спины ВСУ.

Об этом в эфире 5 канала заявил бежавший из России меджлисовский пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, приговоренный в РФ к 6 годам заключения за призывы к терроризму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Муждабаева, у России есть техника, которая позволит начать рыть такой туннель из любого ангара.

«А почему бы им не привести под нашу границу с Белоруссией, так называемой, несуществующей уже, с любой другой – со стороны Киева, на фронте, где надо устроить прорыв, спрятать в какой-нибудь ангар от бывшего завода, по частям привезти этот (проходческий) щит… выбрать помещение старого завода или старой электростанции, откуда этот щит завести под землю, а дальше уже дело техники – вывозить землю и камни. И техника такая у них есть, я ее лично видел… В принципе, это может быть частью военной тактики – прорыть подкоп под украинской границей, под линией фронта, под границей, например, Литвы, Латвии или Эстонии, или Польши…», – разошелся пропагандист.



«Не может ли быть так, что они, сосредоточив скрытно строительную технику, это делают, а потом, сосредоточив военную технику, могут устроить где-то прорыв, выход неожиданно в спину войскам?», – фантазировал Муждабаев.