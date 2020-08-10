10.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Беспорядки, Политика, Преследования журналистов, Россия, СМИ
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Россия просит «братскую Белоруссию» освободить задержанных журналистов


Союз журналистов России выразил решительный протест по поводу задержаний российских журналистов в Белоруссии и потребовал их немедленно освободить.

Заявление размещено на официальном сайте организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 и 10 августа в Белоруссии были задержаны российские журналисты, освещавшие выборы президента страны. На настоящий момент известно о задержаниях Семена Пегова, Максима Солопова, Евгения Олейника, Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. При задержании Пегов и Солопов, по некоторой информации, были избиты, связи с ними нет», – говорится в заявлении.

Спикер МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на задержание журналистов.

«Сегодня 5 лет в должности директора ДИП МИД России. Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии. Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа – обязательное условие их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», – написала Захарова в своем «фейсбуке».

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