Россия против Украины и Великобритании: Бой за ПАСЕ продолжается

11.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала российскую делегацию возобновить выплату членских взносов в Страсбург, однако при этом не гарантировала возвращения прав, которых РФ была лишена по требованию Украины с 2014 года за события в Крыму.

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«Принятой резолюцией европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: «вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим». Удивительно, что за все это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов!» – прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Мы жёсткую позицию говорим, о том, что мы должны получить ровно такие же права, которые имеют другие, тогда мы вернёмся на площадку ПАСЕ», – напоминает российский политолог Сергей Марков.

«За всем этим стоит большая игра. В чём она состоит? Мы в эпицентре такой глупости европейской, которая была совершена около пяти лет назад, когда поверили неонацистскому режиму и лишили Россию права голоса. И теперь эта глупость, как раковая опухоль, даёт метастазы и может вообще ликвидировать Совет Европы. Что за метастазы? Поскольку мы не голосовали за судей Европейского суда, то теперь мы не должны слушаться этого Европейского суда. Кроме того, если наши делегаты не будут голосовать в июне за нового генерального секретаря Совета Европы, то это тоже для нас несуществующий институт», – добавил эксперт.

И Толстой, и Марков уточнили, что главными противниками возвращения прав России в ПАСЕ сейчас являются Украина и Великобритания.

«Если бы Украина все эти годы не работала, не доносила свою позицию и не строила коалиции, то уже давно бы Россия сидела бы в ПАСЕ… Если бы не работа украинских депутатов и дипломатов в международных институтах, то России бы удались все те сценарии, которые мы успешно ломаем эти 4 с половиной года», – нахваливает сам себя украинский депутат Борислав Береза.

Между тем, он признает, что Москва может изменить ситуацию в свою пользу. Об этом свидетельствует представленный сегодня в ПАСЕ доклад голландца Тинни Кокса.

По словам Березы, озвученный в Страсбурге документ «не возвращает делегацию РФ в ПАСЕ и не снимает санкции, но закладывает механизмы, которые могут быть использованы в будущем при определённых обстоятельствах».

«Следующим шагом, который попытаются сделать наши оппоненты будет согласие Комитета министров Совета Европы на эту реформу. А там нет консенсуса», – уточнил Береза.