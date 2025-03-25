Россия — противник или будущий партнер? Спецслужбы США перед выбором

The New York Times, видимо, предчувствуя переход администрацией Трампа некоего невидимого, но важного Рубикона в отношениях с РФ, предпринимает очередную попытку медийно дискредитировать процесс перезагрузки отношений между двумя странами, так пугающий традиционный двухпартийный истеблишмент США. «Россия — противник или будущий партнер? Помощникам Трампа придется решить», – утверждается в публикации издания.

«Во вторник ( то есть, уже сегодня – ПН) высшие должностные лица американской разведки обнародуют свою текущую оценку России. Они оказались между тем, что говорят их аналитики, и тем, что хочет услышать президент Трамп. Когда руководители разведки страны предстанут перед Конгрессом, чтобы представить первую публичную «Оценку мировой угрозы» за время второго срока президента Трампа, они окажутся перед необычным выбором. Останутся ли они при традиционном выводе о президенте России Владимире Путине, что его цель — сокрушить украинское правительство и «подорвать США и Запад?» Или же они представят Путина в тех терминах, в которых его описывают в эти дни Трамп и его главный переговорщик с Россией — как надежного будущего делового партнера, который просто хочет закончить неприятный конфликт, получить контроль над частями Украины, которые по праву принадлежат ему, и возобновить нормальные отношения с США?», – говорится в материале.

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Необходимость этого сложного выбора стала еще более очевидной в последние дни, когда Стив Уиткофф, один из старейших друзей Трампа из мира недвижимости и выбранный им посланник по Ближнему Востоку и России, «начал подхватывать многие из любимых тезисов Путина», став жертвой хейтеров из лагеря Демпартии США и сочувствующих им республиканцев.

По оценкам издания, из всех разворотов, которые происходят в Вашингтоне в эти дни, пожалуй, именно взгляд администрации Трампа на Россию, и ее кажущаяся готовность поверить Путину больше всего дезориентируют западных союзников, сотрудников разведки и дипломатов.

«До вступления Трампа в должность США, западные союзники были единодушны во мнении, что они слишком долго были безнадежно наивны в отношении истинных амбиций России. Что они не смогли услышать Путина, когда он впервые заявил в 2007 году, что есть части России, которые должны быть возвращены родине. Затем он вторгся в Грузию, присоединил Крым и отправил военных — без формы — вести партизанскую войну на Донбассе», – отмечается в статье.

Тем не менее, санкции вводились медленно, а Европа слишком долго перевооружалась — на это обращает внимание сам Трамп, когда требует от европейцев больше средств для самообороны.

Теперь Трамп «отказывается признать очевидное». По мнению его противников, «очевидно» то, что Россия начала конфликт на Украине. Ему открыто противоречат несколько европейских лидеров, которые говорят, что даже если США планируют добиваться нормализации отношений с Россией, они этого делать не будут. «Я не доверяю Путину», — заявил на прошлой неделе британский премьер-министр Кир Стармер в интервью NYT.

Но для американских разведывательных служб, чьи взгляды должны основываться на тщательном анализе тайных и открытых источников, пока нет никаких признаков того, что их мнение о Путине и его амбициях изменилось. , утверждает газета.

Так что новому директору национальной разведки Тулси Габбард и новому директору ЦРУ Джону Рэтклиффу предстоит пройти по тонкой грани между описанием России как нынешнего противника и будущего партнера.

В беседе с Такером Карлсоном Уиткофф пошел по этому пути. «Делить морские пути, может быть, вместе поставлять сжиженный газ в Европу, может быть, вместе сотрудничать в области искусственного интеллекта», — сказал он, представив себе согласованное прекращение огня, при котором Россия удерживает занятые ею земли и получает гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО. «Кто не хочет видеть такой мир?»

Сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, главный демократ в Комитете по разведке Палаты представителей, сказал, что комментарии Уиткоффа и других сотрудников администрации Трампа «глубоко дезориентируют американских разведчиков».

«Если вы выросли в разведывательном сообществе, зная обо всех ужасных вещах, которые сделал Владимир Путин, и вдруг вы меняете позицию, полностью принимая сторону России, как вам это понять?» — возмущается Уорнер.

Документ, который разведывательное сообщество представит во вторник, его ежегодная оценка угроз, очень традиционен и соответствует предыдущим версиям. Но то, что скажут руководители разведки Трампа в своих устных выступлениях, не так ясно.

До сих пор, сказал Уорнер, комментарии новой администрации по Украине отражали все, что угодно, кроме традиционного для американских спецслужб взгляда на угрозу со стороны России, резюмирует издание.