Россия протянула и опоздала с ответным санкционным ударом по Западу

03.10.2022  19:20 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал


Западные санкции ощутимо работают против российской экономики.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные санкции ощутимо работают против российской экономики. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил...

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По словам парламентария, российские компании сталкиваются с трудностями при поставке своих товаров за рубеж.

«Конечно же, санкции работают, и они серьезно мешают нам, в том числе – это и возможность поставлять товары. С логистикой большие проблемы. Транспортные компании, страховые компании, которые должны, перестраховывая доставку грузов, обеспечить возможность пользоваться международными перевозчиками, финансовые транзакции, которые сейчас в значительной мере наши оппоненты пытаются парализовать, под угрозой вторичных санкций.

И есть целый ряд красноречивых примеров, когда за уже поставленный товар – гражданский ли товар, военно-техническая ли продукция в рамках международных соглашений, – оплачивается или с большими задержками, или замораживается временно из-за того, что в тех странах, которые политически выступают явно или неявно на нашей стороне, но не занимают антироссийской позиции, банки, боясь вторичных санкций, очень аккуратно подходят к этому», – заявил Гутенев.

Политик также подчеркнул, что Россия теряет набор инструментов для давления на Запад.

«К сожалению, у нас сокращается набор инструментов ответа. Я уверен, что если бы мы в марте весьма жестко поступили по поставке энергоресурсов, если бы мы чуть жестче поступили с инертными газами – неоном, с ядерными материалами и со многими другими, крайне важными для наших оппонентов комплектующими и сырьем, то могла бы быть другая парадигма развития отношений. Конечно же, они, неся экономические издержки, которые не являются для них критическими – они существенные, но не критические, замещают нашу продуктовую линейку, и сейчас ответного негативного влияния на их экономики, к сожалению, становится меньше», – отметил глава комитета.

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