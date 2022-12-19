Россия провалила тесты с ударами по базам ее стратегической авиации – аналитик

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Удар по аэродромам базирования стратегической авиации в России – это тестирование как системы ПВО, так и решимости российского руководства со стороны США.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, оба этих «теста» Россия провалила.

«Сделали этот удар только в интересах США и однозначно, я в этом твердо уверен, по прямому их указанию. Это акция тестирования. Причем, тестирования в двух аспектах – решимости руководства России реагировать на подобные действия и российской системы противовоздушной обороны в глубине территории страны», – сказал эксперт.

По его словам, по итогам этого удара оба тестирования для Запада имели очень положительный результат.

«С точки зрения ПВО выяснилось, что даже такая дура, 5,5 тонн весом со звуковой скоростью полета 750 километров в час – это скорость полета пассажирского лайнера, который летать ниже 600 метров не может, летает она от 600 до 6 тысяч метров, спокойно прошла через территорию России… То есть, «Томагавки», ракеты «Томагавк», как минимум по этой траектории пройдут очень легко, без проблем. А второе, самое главное, это даже важнее, чем проход через систему ПВО: то, что руководство РФ всему миру продемонстрировало либо непонимание того, что произошло, либо отсутствие решимости на жесткие действия в ответ на удар по стратегическим ядерным силам. И то, что российское руководство продемонстрировало отсутствие решимости, на мой взгляд, самый опасный результат этого удара», – заявил Сивков.

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