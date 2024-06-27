Россия проводит на Украине «стратегию анаконды» – британский аналитик

Константин Серпилин.  
27.06.2024 10:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия теряет людей и технику быстрее, чем успевает восстановить.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия теряет людей и технику быстрее, чем успевает восстановить. Об этом в эфире...

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«Я наблюдал за ситуацией на фронтах в течение последних нескольких недель. И мне кажется, мы видим непрерывное уничтожение украинцев русскими. Кто-то в Британии назвал это стратегией анаконды – русские обвились вокруг украинцев и постепенно сжимают их. Украинцы теряют людей и технику быстрее, чем могут заменить. Чем Запад способен заменить. И решения этой проблемы нет», – сказал Меркурис.

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