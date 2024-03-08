Россия проводит подготовительные мероприятия для освобождения Славянска

Информаторы российских спецслужб ищут слабые места в обороне находящихся под контролем Киева городов ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности обезвредила в Донецкой области информаторскую группу ФСБ. Задержаны двое злоумышленников, участвовавших в подготовке боевых операций России против Сил обороны в районе Славянска», – говорится в сообщении.

От подпольщиков планировалось получить «ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ».

«Кроме того, враг пытался получить координаты украинских систем реактивной артиллерии, в том числе типа HIMARS. Также в зоне особого внимания захватчиков были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру.

В случае получения ключевых разведданных, рашисты хотели найти слабые места в обороне города и учесть их во время новых массированных штурмов на этом направлении», – добавили в украинской спецслужбе.