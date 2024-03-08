Россия проводит подготовительные мероприятия для освобождения Славянска

Игорь Шкапа.  
08.03.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Информаторы российских спецслужб ищут слабые места в обороне находящихся под контролем Киева городов ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.


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«Служба безопасности обезвредила в Донецкой области информаторскую группу ФСБ. Задержаны двое злоумышленников, участвовавших в подготовке боевых операций России против Сил обороны в районе Славянска», – говорится в сообщении.

От подпольщиков планировалось получить «ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ».

«Кроме того, враг пытался получить координаты украинских систем реактивной артиллерии, в том числе типа HIMARS. Также в зоне особого внимания захватчиков были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру.

В случае получения ключевых разведданных, рашисты хотели найти слабые места в обороне города и учесть их во время новых массированных штурмов на этом направлении», – добавили в украинской спецслужбе.

Информаторами оказались два местных жителя – работник коммунального предприятия и безработный, которые вышли на русских добровольно.

Задержанным подпольщикам грозит до 12 лет лишения свободы.

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