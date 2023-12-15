Россия проводит разведку боем. Наступление начнется в январе – Стариков

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 13:40
  (Мск) , Киев
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Российские войска еще не перешли в наступление, а проводят разведку боем.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска еще не перешли в наступление, а проводят разведку боем. Об этом в...

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«Они накопили от корпуса до армии на главных направлениях: Купянское 50-60 тысяч, Лиманское 50-60 тысяч, Авдеевка, Северное, Бахмут, Угледар, Орехов и Херсон – вот на этих направлениях где-то 50-60 тысяч.

И этими ресурсами постоянно давят. С учетом того, что у них есть и оперативный, и стратегический резервы, у них проблем в личном составе нет, и они ищут слабые места. Они в одном месте ударили – отошли, в другом ударили», – сказал полковник.

«Так вот, для того, чтобы пробить оппозиционную оборону, необходимо наносить удар в двух или трех местах одновременно. Сейчас они еще не наступают, сейчас идет у них так называемая разведка боем. Наступление у них, по всей видимости, начнется в январе, когда будут утверждены планы на 24-й год, я так думаю, на 1-й квартал, на зимнюю военную кампанию 24-го года.

И тогда они пойдут в полномасштабное наступление. А это что будет означать – это будут удары, такое же давление, как на Бахмут и на Авдеевку – точно такое же давление, это серьезно. И тогда окажется, что нам не хватит резервов», – заявил Стариков.

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