Россия проворачивает харьковское наступление ВСУ 2022 г. в обратную сторону

Если адекватные силы и средства для 600 км потенциального фронта на севере Украины у российской армии найдутся, большой вопрос, найдутся ли они у ВСУ. Об этом на канале иноагента Алексея Пивоварова заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крупные наступления чреваты огромными потерями, украинцы это доказали во время своего контрнаступления, потери были невероятные и, я думаю, российские генералы не хотят этого повторения… Всё, что сейчас происходит вдоль границы Белгородской области – это пока ещё тактический результат. Похоже на то, что российская армия пытается провернуть этот трюк (харьковское наступление ВСУ осенью 2022 года – ред.) в обратную сторону. Теперь уже у российской армии есть преимущество в личном составе, и она может увеличивать зону боёв, раздвигать фронт с тем, чтобы заставить противника как можно больше войск расходовать на неё, создаёт преимущества и прорывает фронт.

А у нас с Украиной минимальный незадействованный участок границы, где нет никаких военных действий, – в сторону Белоруссии через Сумскую область, Брянскую ещё 600 км. Это 600 км потенциального фронта, и туда можно расширяться.

Если адекватные силы и средства у российской армии найдутся, найдутся ли они у Украины? Чтобы закрыть такую зону. Вот тут сказывается преимущество в личном составе.

И, вполне возможно, что намерение как раз такое, что мы с вами присутствуем при разворачивании широкого фронта с тем, чтобы эту зону ожога (как я её называю) увеличить. У больного чем зона ожога больше, тем ему хуже», – обрисовал ситуацию Ширяев.