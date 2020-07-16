Россия проявит терпение и гуманизм к издыхающему Западу – профессор Матвейчев

16.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия заняла выжидательную позицию во взаимоотношениях с Западом, который разрушается усиленными темпами. Ускорять этот процесс Россия не будет, но по итогу сыграет свою роль и займется спасением того, что останется.

Об этом в эфире «Белрусинфо» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда Россия сочтет нужным – по-другому, в другие игры определенные играть, то будут и другие игры. Сейчас, в нынешней ситуации, которая есть в мире, Россия занимает выжидательную позицию. Она знает, что вся ситуация развивается в ее пользу, Россия ждет, пока рухнет Америка, Европа и западный мир. И они рушатся.

В ближайшие годы они рухнут, и тогда Россия выйдет на арену. Пытаться подталкивать их Россия не будет, потому что этим она может только навредить, это может быть спасительной для Запада историей, когда они попытаются объединиться против России, еще что-то такое, свежая кровь возникнет…

Они сдохнут сами, без нашей помощи, чтобы нас потом никто не упрекал, что мы что-то сделали и так далее. Мы в этом смысле не хотим быть причастными к горю огромного количества людей на Западе, потому что крушение западной империи – это будет, конечно, большим горем для огромного количества простых людей. И мы не хотим быть причастными к этому, мы не убийцы, как Америка.

Она убивала Советский Союз, и она несет за это ответственность, за эти последствия – и в том числе, для простых людей Советского Союза. А мы эту ответственность нести не хотим – они сами сдохнут и перед Богом отвечать будут за это, а мы, скорее, будем спасать то, что останется», – заявил Матвейчев.