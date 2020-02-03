«Россия пять раз отыграет»: $3 млрд «Нефтегазу» отольются Украине горькими слезами – эксперт

03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Санкциями «давить» Россию бессмысленно, а те несколько миллиардов, которые «Газпром» должен заплатить Украине после заключения транзитного контракта, Москва ещё пять раз отобьёт у Киева в других местах.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смысл санкций – это давление на определённых лиц, крупный бизнес, чтобы ему было невыгодно, и он поменял политическую власть. Но это абсолютно не действует в России, потому что там гордятся, как орденами, тем, что против них ввели санкции: «значит, мы так защищаем государственные интересы России».

Они на подписание энергетического контракта с Украиной пошли, потому что было реально, что будут арестованы российские активы «Газпрома» и аффилированных с ним предприятий в разных странах Европы.

Насчёт того, что «Газпром» был должен Украине – там непонятно, там друг другу все должны, но это то, что есть. То есть, вот тогда Россия пошла [на уступки], но я думаю, что она пять раз отыграет на других местах то, что сейчас заплатят эти несколько миллиардов долларов», – заявил Скачко.