Россия пытается импортозаместить вспомогательный флот

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ВМФ России скоро получат новые вспомогательные суда, которые будут сделаны из отечественных комплектующих.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на свои источники в МО РФ.

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«Российcкий Военно-морской флот (ВМФ) получит новую линейку вспомогательных судов. Главное требование — все новые «вымпелы» должны быть построены только из отечественных комплектующих. В новую серию войдут в том числе буксиры, легкие танкеры, вспомогательные и килекторные суда. По словам источников в военном ведомстве, основные тактико-технические характеристики, а также предварительный облик новых единиц флота уже сформированы и утверждены», – отмечается в статье.

Указывается, что всего планируется построить две линейки вспомогательных судов. Первая — это универсальный корпус, на базе которого будут строиться разные суда, в частности плавучая мастерская и госпиталь. Вторая линейка включает в себя разные по корпусам суда, среди которых малый танкер, буксир, килектор и универсальный корабль снятия физических помех и размагничивания.

В свою очередь военный историк Дмитрий Болтенков напоминает, что Советский Союз располагал большим вспомогательным флотом.

«Специализированные суда для СССР строились, в частности, в ГДР, в Польше, в Финляндии. Сейчас таких возможностей у России нет, поэтому необходимо обходиться своими силами. Многие вспомогательные суда пора заменять. Процесс обновления сейчас идет не так быстро, как хотелось бы. Так, на флот поступил только один новый танкер океанского класса — «Академик Пашин», и еще несколько таких судов строится», – сказал эксперт.

По его словам, самое важное — это программа импортозамещения механизмов.

«Собственно, начинка корабля — это самое важное. Какие-то комплектующие уже разработаны, некоторые предстоит создать. Создать импортозамещенный флот — непростая задача. Но когда полностью будут разработаны корабли, это даст большой задел на будущее. В частности, в дальнейшем это позволит строить собственные рыболовецкие суда», – резюмировал Болтенков.