Россия пытается избежать в Авдеевке второго Бахмута

Владимир Гладков .  
19.10.2023 17:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Командование российскими войсками пытается сделать всё возможное, чтобы не превратить операцию по освобождению Авдеевки во второй Артёмовск.

Об этом в эфире интернет-канала «ForPost» заявил историк Евгений Норин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование российскими войсками пытается сделать всё возможное, чтобы не превратить операцию по освобождению Авдеевки...

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«В Бахмуте противнику навязали лобовое месилово с огромными потерями с обеих сторон. Потому что у противника тоже были потери тяжёлые, и противник, дерясь за Бахмут, делал это некоторое время в очень неблагоприятных условиях. И всё это делалось под аккомпанемент нашей артиллерии, у которой больше снарядов, что означает и более серьёзные потери у противника.

Сейчас Авдеевку попытаются пустить не по бахмутскому сценарию. Если это пойдёт по бахмутскому сценарию, то это плохо», – отметил историк.

Однако он подчеркнул, что Россия больше не может позволить себе таких же кровопролитных операций, как в Артёмовске.

«Но вопрос в том, есть ли у нас резервы для таких мероприятий, потому что много народу гибнет. А у нас – не сказать, чтобы огромная орда людей на фронте, и нельзя сказать, что мы можем позволить себе терять массу людей.

Потому что, если мы будет выигрывать войну бахмутами, то мы сточимся. И это означает, что надо начинать прямо сейчас», – добавил Норин.

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