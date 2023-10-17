Россия пытается поменять модель экономических отношений с Китаем

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В ходе предстоящей встречи лидеры Китая и России будут обсуждать экономику, в первую очередь энергетику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Марат Баширов.

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«Путин и Си будут обсуждать тему газа и строительство газопровода «Сила Сибири-2». Он должен пройти по территории Монголии, а значит, мы получим доступ на внутренний монгольский рынок. Участие Сечина в составе российской делегации указывает на то, что предметом обсуждения также станут российская нефть и нефтепродукты», – сказал Баширов «Московскому комсомольцу».

Он считает, что еще одной важной темой для переговоров может стать создание транспортных коридоров.

«Речь идет о транспортных коридорах на Дальнем Востоке, через Среднюю Азию, а также коридоре «Север–Юг» до Ирана. Это разветвленная транспортная сеть, предполагающая широкую вариативность. Например, поставщик хочет отправить крупную партию груза в Юго-Восточную Азию, а часть товара оставить в Средней Азии. Для этого ему нужны хабы. Главы государств и могут говорить о создании сети транспортных коридоров разного объема. Для реализации столь масштабного проекта необходима периодическая сверка мыслей, — пояснил эксперт.

В свою очередь и.о. директора Института стран Азии и Африки, востоковед Алексей Маслов акцентирует внимание на том, что Россия в отношениях с КНР хочет полностью поменять модель торговли.

«Сейчас мы используем модель торговли, которая досталась нам из 90-х годов. Мы продаем газ и нефть, нам продают готовую продукцию. Теперь же нам требуется диверсификация. Старая модель нам уже неинтересна. России нужны проекты в сферах IT и искусственного интеллекта. Кроме того, нужно развивать взаимные инвестиции. Раньше эта тема не стимулировалась», – говорит востоковед.

Он объясняет, что по некоторым направлениям у Москвы и Пекина есть разные позиции.

«У нас есть БРИКС, ШОС. Мы хотим сотрудничать блоками. А Китай хочет, чтобы Россия была частью программы «Пояс и путь», — резюмировал Маслов.