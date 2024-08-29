Россия пытается языком отделить нас от Румынии – депутат парламента Молдовы

Молдаване и румыны – это якобы один народ, живущий в одной стране, но пока в двух разных государствах. Россия пытается разделить эти народы, продвигая концепцию отдельного молдавского народа и молдавского языка. Об этом в эфире телеканала TVR-Moldova заявил депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Лилиан Карп, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Карп отметил, что вопрос румынского языка как государственного был четко упомянут в Декларации независимости Республики Молдова, принятой 27 августа 1991 года. По его словам, это условие было необходимо для того, чтобы Конституционный суд утвердил закон, устанавливающий румынский язык в качестве официального языка.

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«Проблема идентичности молдавского и румынского языков была поставлена в Декларации независимости, потому что, если бы в Декларации не было очень четко указано, что это румынский язык, Конституционный суд не дал бы победу тому законопроекту, который утвердил большинством голосов парламент – что государственным языком Молдовы является румынский», – сказал депутат.

В то же время он подчеркнул, что Россия намерена отделить Молдову от Румынии, используя в качестве инструмента концепт отдельного молдавского языка и «нанося наибольший удар по тому, что нас объединяло: языку, на котором мы говорим».

«Россия по отношению к Молдове использует те же самые инструменты: нас пытаются разделить посредством языка, на котором мы говорим. Самое страшное, что нам объясняют, на каком языке мы говорим, те, которые даже не знают нашего языка. Румынский язык был тем инструментом, вокруг которого строилась наша национальная идентичность, поэтому больше всего они ударили по тому, что нас объединяло: языку, на котором мы говорим», – сказал депутат от правящей партии.

Депутат от правящей партии считает, что молдаване и румыны – «один народ, живущий в одной стране, разделённой границей».

«Мы один и тот же народ, говорим на одном языке, мы два государства и одна страна. Никто не может отобрать нашу национальную идентичность, язык, на котором мы говорим, и народ, частью которого мы являемся», – заявил депутат Лилиан Карп.