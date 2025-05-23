Россия расплачивается за энергетическое перемирие ударами ВСУ по её тылам – эксперт

Анатолий Лапин.  
23.05.2025 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина сосредоточила свои удары по предприятиям, выпускающим продукцию для ВПК России потому, что действует договоренность об отказе от ударов по энергетике между сторонами. При этом Россия и Украина здесь находятся в неравных условиях, потому что объектов для таких ударов на территории РФ гораздо больше.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сосредоточила свои удары по предприятиям, выпускающим продукцию для ВПК России потому, что действует...

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«Изменилась тактика. То есть мы же подписали договор, что не бьём по энергетической инфраструктуре. И, в принципе, эту договорённость обе стороны соблюдают. Но дело в том, что мы здесь попадаем в ту же ловушку, что и Черноморский флот.

То есть у нас есть, что топить, а у них нет. У нас очень много предприятий, очень много производственных центров, а у них практически нет. Вот они и бьют в последние дни, скорее всего, по химической инфраструктуре, по химическому производству, а до этого – по оптоволоконному заводу они ударили, который делает волокно для дронов.

То есть они выбирают цели, которые вроде как не энергетические, но тем не менее для нанесения нам максимального экономического ущерба», – заключил Товкач.

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