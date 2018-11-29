Россия расплачивается за нерешительность

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Если бы в 2014 году Россия решительно поддержала восставшую Новороссию, а не оставила ее под контролем Киева, не было бы проблем ни с Азовским морем, ни с Одесской областью и всевозможными американскими базами, ни с сообщением с Приднестровьем.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Керченская авантюра Петра Порошенко: причины и последствия» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить об этой ситуации в целом, это ещё раз подтверждает тезис, который многим кажется радикальным, что в 2014 году надо было все эти проблемы решать путём содействия той ситуации, которая была на Украине и переводом под контроль в режиме ЛДНР всего Юго-Востока Украины. С помощью Януковича, без помощи Януковича, ещё как-то.

Представьте, что было бы, если б ещё тогда подобное движение было более поддержано Россией. А было бы вот что: с Азовским морем проблем бы не было, с Одесской областью и всевозможными американскими базами проблем бы не было, с сообщением с Приднестровьем проблем бы не было.

Нам говорят: «Были бы ещё большие санкции». Они и так будут, они и так есть. И санкции, и проблемы были бы, но Одесса с Мариуполем была бы под контролем других людей. Мы бы сейчас не думали о том, что будет, если американцы поставят базу? Они её поставят там, несомненно.

А что будет, если американские корабли попробуют пройти в Азовское море? Попробуют, несомненно», – заявил политолог.

«Это – цена этих уговоров 2014 года насчёт того, что «потерпи, любимая, может, обойдётся»: давайте не будем делать резких движений, а давайте признаем Порошенко, а, наверное, он это оценит, пойдёт к нам навстречу, а давайте не будем обострять ситуацию, и достаточно уже с Крымом и прочее. Я же отлично это помню», – добавил Михеев.