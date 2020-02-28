28.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Балканы, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, Черногория
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Россия расплачивается за сдачу Черногории в 2006 и 2016 годах


Российские олигархи, которые в 2006 году поддержали отделение Черногории от Сербии, чтобы иметь возможность скупить там недвижимость, сейчас вынуждены срочно избавляться от своих активов.

Об этом в интервью изданию «Русский репортер» рассказал лидер оппозиционного Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне массово продают свою недвижимость в Черногории, российских инвестиций давно не видно. Это следствие того, что Черногория повернулась спиной к многовековому историческому союзнику, духовному защитнику, своему другу — России, и оказалась в Североатлантическом альянсе, где ее воспринимают как расходный товар», – сказал Кнежевич.

Он считает, что Россия была излишне пассивна, когда решался вопрос о вступлении Черногории в НАТО в 2016 году.

«В период интеграции Черногории в НАТО послы Венгрии, Словении, Мальты и Лихтенштейна выступали намного активнее, чем посол Российской Федерации. А американский посол сейчас фактически неформальный правитель Черногории: к ней все ходят на консультации — и правящий режим, и эта так называемая проамериканская и прозападная оппозиция; у нее утверждается стратегия.

В то время как мы, за все время мандата предыдущего посла России господина Сергея Грицая, не были удостоены ни одной встречи с ним.

Мы, политический союз, который выступает за наилучшие отношения с Россией, который единственный включил в свою программу и предвыборную кампанию отмену антироссийских санкций — ни разу не были на встрече с российским послом! И если так выглядит внешнеполитическая стратегия России, то я думаю, что она глубоко ошибочна», – заключил черногорский политик.

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