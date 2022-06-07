Россия распрощалась с ЕСПЧ

07.06.2022  16:51 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Права человека, Россия, Сюжет дня


Госдума РФ приняла сегодня во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому Россия не будет исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 15 марта 2022 года.

Также постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. После вступления закона в силу судебные решения можно будет пересмотреть на основании постановлений Конституционного суда РФ.

Госдума РФ приняла сегодня во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому Россия не...

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Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Также, по словам спикера, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — прокомментировал законопроект в своем ТГ-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки.

«Мы видим, насколько политизированными были решения этого органа в последние годы. Неудивительно, ведь судьями там назывались активисты-общественники из структур Сороса. Да и с какой стати мы должны учитывать мнение международных площадок, которые руководствуются не фактами и здравым смыслом, а двойными стандартами и желанием навредить нашей стране?», – написал вице-спикер Петр Толстой.

Совет Европы 25 февраля в связи со спецоперацией на Украине приостановил представительство России в уставных органах организации — Парламентской ассамблее и комитете министров. В Министерстве иностранных дел России назвали это решение дискриминационным, и 15 марта МИД вручил секретарю СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе России из организации.

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