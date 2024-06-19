Россия рассекла «Петлю анаконды» – Сивков

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Активная политика Москвы в Латинской Америке не только разрубила западный план изоляции РФ «Петля анаконды», но и отсекла влияние США от южноамериканского региона.

Об этом в эфире интернет-канала «delib» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что наши Вооружённые силы сегодня начинают распространять своё влияние, проводят учения совместно с Кубой и с венесуэльскими Вооружёнными силами… туда самолёты летали наши. Это означает только одно – «Петля анаконды», которая должна охватить Евразию, изолировать её от всех, разрубается на две части. Этот разлом как раз идёт по линии Москва-Гавана- Венесуэла. Такой вариант прорисовывается. И это очень хорошо», – подчеркнул эксперт.

«Самый главный вывод из этого очень простой – если американцы будут дальше продолжать ту политику, которую они ведут на Украине, они получат подобные же проблемы уже в отношении своей территории непосредственно у своих границ. Нельзя забывать, что штат Техас – это территория, незаконно отторгнутая у Мексики. Мексиканцы это не забыли. И новый президент Мексики, которая пришла, настроена отнюдь не проамерикански. Что радует. Поэтому мы можем получить возможность еще в перспективе, и наладить добрососедские отношения и с Мексикой. А раз так, то мы тогда получаем там большой плацдарм: Мексика, Венесуэла, Куба. Этот узел позволит нам не просто получить возможность оказывать давление на США, но и фактически отсечь от США так называемый их «задний двор», то есть Латинскую Америку. Вот в чем суть. То есть мы начинаем вытеснять Штаты из их, как они считают, «заднего двора», – резюмировал эксперт.