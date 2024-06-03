Россия расширит фронт еще на 500 километров

Анатолий Лапин.  
03.06.2024 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия перешла к заключительному этапу СВО, в рамках которого займет полностью территорию ДНР и ЛНР и создаст зону безопасности вдоль северных границ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия перешла к заключительному этапу СВО, в рамках которого займет полностью территорию ДНР и...

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«Они заканчивают заключительный этап Специальной военной операции. Заключительный этап подразумевает по их документам освобождение Донецкой и Луганской области, а по нам это – оккупация.

И второе – создание буферной зоны на севере. Поэтому сейчас они дальше будут – Сумская область, потом Черниговская. Они расширят фронт еще километров на 500, нам придется туда перебрасывать личный состав. А раз мы будем перебрасывать личный состав, значит, где-то будут образовываться дырки», – заявил Стариков.

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