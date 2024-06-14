Россия расширяет зону безопасности, ежедневно оттесняя украинские войска – Ларри Джонсон

Россия находится в процессе создания «буферной зоны» на Украине, а ВСУ не могут начать новое контрнаступление, потому что у них нет необходимого количества авиации.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не может Украина, по словам Джонсона, и достать до основных оружейных заводов России, которые находятся за Уралом со времен Второй мировой войны.

«Они смогли переместить свои заводы за Уральские горы, так что с точки зрения расстояния во время Второй мировой войны у немцев не было самолета, который мог бы долететь так далеко и уничтожить эти заводы. Вот, что я скажу – эти заводы все еще там, они находятся вне досягаемости любой системы вооружения, которая находится в руках украинцев. Потому что, когда они говорят о продвижении на 300 километров вглубь России – это 180 миль», – отметил он.

«Они не находятся прямо у границы – на самом деле, каждый день украинцев отбрасывают все дальше и дальше на Запад. А это означает, что системы, которые могли бы запускать ATACMS или Taurus отбрасываются все назад. Это означает, что Россия прямо сейчас находится в процессе создания той буферной зоны, о которой они говорили, а способности Украины начать наступление просто не существует, потому что у них нет военно-воздушных сил», – заключил Джонсон.