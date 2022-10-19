Россия раздергала ПВО Украины

19.10.2022  12:44 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Беспилотники, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Если удары ВС РФ продолжатся с такой интенсивностью, то через месяц – полтора будет серьезно нарушена работа всей энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, отдавший должное методичности российских ударов последних дней.

Если удары ВС РФ продолжатся с такой интенсивностью, то через месяц – полтора будет...

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«В последние дни наши силы работали в основном дронами-камикадзе, а во вторник к ним массово добавили крылатые ракеты. Тактика достаточно эффективная. Мы раздергиваем противовоздушную оборону противника БПЛА, а по особо важным объектам наносим удары крылатыми ракетами.

С такой методичной работой мы за месяц-полтора серьезно нарушим энергетическую систему Украины, что безусловно скажется на боеспособности формирований противника», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он заметил, что уничтожение дальнобойных комплексов противовоздушной обороны в последние дни говорит о том, что борьбу с ПВО Украины сейчас ведут серьезно.

«Заметно повысить эффективность борьбы с комплексами ПВО могли бы дроны типа «Герани», оснащенные блоком поиска РЛС. Отбиться от роя таких БПЛА было бы невозможно. Это было бы идеальное оружие», – убежден аналитик.

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