Россия раздергала ПВО Украины

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Новости Украины

Если удары ВС РФ продолжатся с такой интенсивностью, то через месяц – полтора будет серьезно нарушена работа всей энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, отдавший должное методичности российских ударов последних дней.

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«В последние дни наши силы работали в основном дронами-камикадзе, а во вторник к ним массово добавили крылатые ракеты. Тактика достаточно эффективная. Мы раздергиваем противовоздушную оборону противника БПЛА, а по особо важным объектам наносим удары крылатыми ракетами. С такой методичной работой мы за месяц-полтора серьезно нарушим энергетическую систему Украины, что безусловно скажется на боеспособности формирований противника», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он заметил, что уничтожение дальнобойных комплексов противовоздушной обороны в последние дни говорит о том, что борьбу с ПВО Украины сейчас ведут серьезно.

«Заметно повысить эффективность борьбы с комплексами ПВО могли бы дроны типа «Герани», оснащенные блоком поиска РЛС. Отбиться от роя таких БПЛА было бы невозможно. Это было бы идеальное оружие», – убежден аналитик.