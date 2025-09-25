Россия разнесла украинский Гондурас

Игорь Шкапа.  
25.09.2025 15:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1448
 
Денацификация, Дзен, Спецоперация, Украина


Последний успешный прилет российских ракет по украинскому учебному центру в Черниговской области, что официально подтвердила украинская сторона, для этого объекта стал далеко не первым.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последний успешный прилет российских ракет по украинскому учебному центру в Черниговской области, что официально...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Черниговской области находятся две известных учебки: «Десна» и «Гончаровск», в простонародье среди военных «Гондурас». И туда, и туда прилетало уже не раз, не два и не три. И действительно там были достаточно большие жертвы погибшими и ранеными», – говорит Прошинский.

Здесь он оговорился, речь идет о поселке Гончаровское, где находится 242-й учебный центр ВСУ, куда, по его словам, и прилетело в этот раз (по словам Генштаба ВСУ, по убежищу).

«Не хочу обидеть никого, кто там находится из командиров, но могу это назвать, к сожалению, тупостью некоторых людей, недальновидностью. Не могу даже слова нематерного адекватного подобрать. Понимаю, там построили укрытие и отрапортовали. Но вопрос не в укрытиях. Когда ты знаешь, что кружит разведдрон, надо людей рассредоточивать по местности очень маленькими группками, чтобы они находились как можно дальше от зданий, строений, ангаров, где может храниться техника.

Сразу надо по два-три человека рассредоточивать как можно дальше друг от друга, чтобы, в случае, не дай бог чего, бойцы могли помочь друг другу. Это простейшая истина», – заявил Прошинский.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить