Россия разносит в хлам газовую инфраструктуру Украины

Игорь Шкапа.  
17.09.2025 15:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1290
 
Дзен, Спецоперация, Украина, Энергетика


Россия методично уничтожает газовые объекты Украины, включая газодобычу и инфраструктуру, по которой реверсом могло идти «голубое топливо» из Европы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Свободный» заявил экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Россия методично уничтожает газовые объекты Украины, включая газодобычу и инфраструктуру, по которой реверсом могло...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он обратил внимание, что ВС РФ нанесли ряд ударов по коннекторам (газовым подстанциям), «которые обеспечивают импорт».

«Следующие удары – это подземным газовым хранилищам. Настолько сильные взрывы, что даже, по слухам, небольшие землетрясения, которые в Полтавской области были, они могли быть связаны как раз с разрушением подземных газовых хранилищ», – сказал Кущ.

Он признает, что «очень большие повреждения, подземная газовая инфраструктура получила».

Эксперт отмечает, что хранилища на Западной Украине, поскольку они находятся глубоко под землей в естественных пустотах, практически невозможно разбомбить, но есть уязвимый элемент – расположенная наверху инфраструктура подъема газа на поверхность, которая может уничтожаться даже дронами.

«И поэтому там периодически происходят прилёты и разрушается инфраструктура. Потом восстанавливается, но удары продолжают наноситься. Таким образом, уже несколько видов этих ударов насчитали: по импортным коннекторам, по подземным хранилищам и инфраструктуре подъёма газа на поверхность. […]

И четвёртый элемент, по которому пока были пробные удары, но я так понимаю, что осенью они из пробных могут стать основными, и такой риск существует. Это удары по газовым компрессорным станциям», – предупреждает Кущ.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить