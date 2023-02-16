Россия разорвала 21 договор с Советом Европы

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Госдума РФ прекратила сегодня действие более 20 международных договоров с Советом Европы.

Решение о выходе из ряда договоров СЕ, по словам замглавы МИД Александра Грушко, не окажет негативного влияния на систему защиты прав человека в нашей стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нормы этих конвенций интегрировали в отечественное законодательство при их ратификации, и там они сохранятся. Россия все еще участвует более чем в 40 конвенциях и протоколах, открытых для государств — не членов Совета Европы.

«На любые попытки ограничить наши права в этих конвенциях будем реагировать — вплоть до денонсации», — предупредил Грушко.

«Институты Совета Европы прогнили. Ценности сегодняшние не могут объединять участников. Поэтому надо думать о создании новой организации – не только в рамках Европейского континента, а говорить и о Евразии. Надо ещё раз подчеркнуть, что мир должен быть многополярный, а мироустройство должно быть справедливым. Нету Совета Европы, он только на бумаге. И этим успешно пользуется Вашингтон. Ранее созданные международные институты начинают постепенно деградировать, потому что обслуживают интересы только одной страны – США», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что Европейский суд по правам человека превратился в «сателлит коллективного Запада».

«ЕСПЧ принимал десятки решений против России, написанных далеко западнее Страсбурга. Последствия нашего многолетнего членства в Совете Европы придется еще долго преодолевать, выходить из ряда конвенций. Вместе с тем их положения по противодействию коррупции и другим вопросам выполняются в России намного лучше, чем в других странах, остающихся сегодня членами Совета Европы, который к великому сожалению утратил свою независимость, стал придатком американских организаций и фондов. Они индуцируют на площадку Совета Европы свои решения», – заявил Слуцкий журналистам.

Коммунистка Нина Останина считает, что разорвать договоры с Советом Европы недостаточно. Нужно также «поставить точку во взаимоотношениях с ВТО и ВОЗ».

«Это вопрос не просто экономический и политический это вопрос нашей национальной безопасности. Мы до сих пор не получили от правительства ответ на наше предложение о том, чтобы прекратить усыновления наших детей гражданами недружественных государств. Если будет идти и дальше такого рода отношение к нашим детям, то не стоит удивляться, что во внутренней повестке появилась такая тема как родовой туризм. Это постыдное явление сегодня ложится пятном на нашу российскую власть. Это вопросы не медицины, это вопросы политические, это вопросы к нашей власти, которая не смогла наладить диалог с людьми. Это, в конце концов, вопросы патриотического воспитания. З0 лет нам говорили, как там хорошо, и вдруг после начала СВО начали говорить, что там плохо. Потому что жесткая антироссийская теория просто вынуждает власть делать это. Но если это говорят одни и те же пропагандисты, то доверия к ним мало», – сказала Останина.

Однако не все в КПРФ разделяют это мнение. Жена политолога Николая Платошкина, условно осужденного за распространение ложной информации, Анжелика Глазкова – сожалеет о выходе России из ЕСПЧ.

«Тысячи граждан РФ, которые подали заявления в ЕСПЧ, лишены возможности рассмотрения дел в данном суде. Получается, что происходит нарушение прав этих граждан», – утверждала Глазкова.