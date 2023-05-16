Россия разорвала договор по вооружениям, с которым её обманул Запад

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Госдума РФ сегодня приняла единогласное решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Законопроект был внесен президентом России.

Представлявший документ заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что исполнение Россией договора вступило в прямое противоречие с интересами ее национальной безопасности.

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«Та же Финляндия не связана положениями ДОВСЕ. Для себя мы этот договор списали в архив. Как-то запугать нас у них не получится. На военно-технические меры, в том числе появление американских войск на финской территории, мы найдем практические, военно-технические ответы, и безопасность свою мы будем обеспечивать», – сказал Рябков.

Он отметил, что процедура выхода из договора займет полгода. В частности должна пройти международная конференция по мотивам его денонсации.

«На ней мы вновь доведем до стран НАТО и всего мирового сообщества, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для нас невозможным пребывание в ДОВСЕ», – сказал Рябков.

По его словам, одновременно с выходом России из ДОВСЕ в отношении нее утратит силу так называемое Будапештское соглашение от 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств-участников Варшавского договора.

Руководитель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что выход из ДОВСЕ – это системный отпор силам коллективного Запада, которых он назвал уже не стратегическими оппонентами, а врагами.

«Сегодня, отправляя в историю ДОВСЕ, мы должны осознать: необходимо на законодательном уровне бороться с русофобией и объявить Украину террористическим государством. Необходимо консолидировать наши усилия, чтобы победить в СВО, и тогда в новых мировых реалиях, которых добьется Россия, безопасной новой архитектуры 21-го столетия, у нас будут новые документы, поддерживающие стратегический баланс сил», – сказал Слуцкий.

Депутаты встретили его заявление аплодисментами.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского Договора (ОВД). Он регламентировал предельное число танков, БПМ, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов, которые могли иметь участники (для Москвы ограничения касались территории европейской части до Уральских гор и Каспийского моря).

После распада СССР, роспуска ОВД, разделения Чехословакии и объединения Германии участниками ДОВСЕ стали 30 государств.

Квоту Советского Союза разделили между новыми независимыми странами.

При этом к концу 90-х годов у России возникли сложности с реализацией ряда положений документа. Кроме того, когда часть бывших членов ОВД вступила в НАТО, лимиты боевой техники для блоков потеряли смысл.

В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении РФ действия договора. В мае этого года глава государства подписал распоряжение о выходе из договора.