Россия разрешила вывоз нефти в Белоруссию без декларирования

28.06.2022  13:27 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Нефть, Политика, Россия, Энергетика


Госдума РФ одобрила сегодня ратификацию протокола к соглашению с Белоруссией по вывозу нефти, передает корреспондент «ПолтиНавигатора».

Согласно документу, разрешенные к вывозу ресурсы, включая нефть и углероды, могут вывозиться из России в Белоруссию без декларирования, кроме вывоза трубопроводами.

Госдума РФ одобрила сегодня ратификацию протокола к соглашению с Белоруссией по вывозу нефти, передает...

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Таким образом, конкретизируется перечень товаров указанных групп Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), подлежащих таможенному декларированию.

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