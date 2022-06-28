Россия разрешила вывоз нефти в Белоруссию без декларирования
28.06.2022 13:27 (Мск), Москва
Госдума РФ одобрила сегодня ратификацию протокола к соглашению с Белоруссией по вывозу нефти, передает корреспондент «ПолтиНавигатора».
Согласно документу, разрешенные к вывозу ресурсы, включая нефть и углероды, могут вывозиться из России в Белоруссию без декларирования, кроме вывоза трубопроводами.
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Таким образом, конкретизируется перечень товаров указанных групп Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), подлежащих таможенному декларированию.
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