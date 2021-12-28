Россия развалила единство НАТО, – украинский военный эксперт

Блок НАТО сегодня наиболее слаб за всю историю своего существования.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бадрака, России удалось развалить единство внутри НАТО, а Украине не стоит рассчитывать на членство в Альянсе.

«Мы заигрались во вступление в НАТО. Мы действительно должны говорить, что это необходимо Украине. Я слышал мысли, что это вопрос жизни и смерти для Украины, что это единственный вопрос выживания – вступление в НАТО. Да ничего это не решит!

НАТО сейчас наиболее слаб за всю историю блока с 49-го года. Такого еще не было, такой слабости. В НАТО нет лидера сегодня, потому что Трамп потерял лидерство, а Байден не может его возобновить. В НАТО огромные споры, которые не могут привести к консенсусу.

Мы видим сегодня США с Турцией, Россия их «развела» из-за этих комплексов «Триумф», зенитно-ракетные системы, за какие-то технологии купила фактически лояльность турецкой стороны.

Мы видим позицию Германии и споры из-за «Северного потока», мы видим много разных нюансов, включая Венгрию, которая блокирует украинские инициативы в НАТО. Потому говорить о нашем вступлении нужно, но рассчитывать на это не стоит», – заявил Бадрак.