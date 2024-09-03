Украинцам должно быть плевать, что будет с Россией после окончания конфликта, полезнее думать о том, сколько ещё территорий к этому времени может потерять Украина. Об этом в интервью «Lviv.Media» заявил носящий звание Героя Украины командир батальона К-2 ВСУ Кирилл Верес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«А чего она развалится? От чего? Какие сейчас есть к этому предусловия? Они сейчас побеждают, у них всё хорошо, отчего они развалятся? Может, я чего-то не знаю. Экономика работает, оборонка работает в десятки раз лучше, военные рельсы по всей стране, зарплата идёт, первый контракт – там, скоро по миллиону, наверное, будут платить за тот первый контракт, какая разница, всё работает. «Лады Калины» штампуются АвтоВАЗом, всё огонь. Я не вижу тенденций, она не может распасться в один день. Если бы кто-то умер, возможно, один. Так это не страна развалится, это одного человека надо убрать, чтобы встал какой-то другой. Но я не вижу, в моём понятии пока этого не существует», – сказал Верес.

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Ответ разочаровал ведущую, ей оставалось только тяжело вздохнуть.

«И плевать мне, что с ними потом будет, пусть они взорвутся или утонут. Меня интересует моя страна, меня, основное, интересуют территории, которые ещё остались, чтобы их не захватили и не уничтожили», – добавил ВСУшник.