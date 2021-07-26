«Россия разваливается, нужно думать, что с ней делать», – Огрызко

26.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Белоруссия после смены власти якобы станет частью «европейской семьи народов», а Россия – «развалится».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я искренне верю, что белорусы, и они это продемонстрировали в прошлом году, все-таки это европейская нация. Нация, которая понимает, что может себя реализовать в парадигме свободы и демократии, чего пока что нельзя говорить о России, потому что это то, что пришло из той самой РСФСР. То есть это еще тот «совок», то мышление вчерашнего или позавчерашнего дня. Потому, я думаю, что Белоруссия в конечном итоге, возможно, это будет не ближайшая перспектива, но так или иначе станет частью большой европейской семьи народов»

«В отличие от Российской Федерации, которой я предрекаю развал, потому что внутренние противоречия этой страны в какой-то момент станут настолько серьезными, что они будут ломать ее изнутри. При этом мы понимаем, что западные санкции никуда не денутся, а, возможно, даже увеличатся. Потому мы должны уже сейчас думать о том, что будет после того, как Российская Федерация исчезнет с политической карты мира. К большому сожалению, мы об этом не думаем ни в Украине, ни в Вашингтоне, ни в Берлине», – заявил Огрызко.