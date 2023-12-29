Россия реализует мегапроект по микрочипам – чтобы прорвать «замкнутый круг»

Елена Острякова.  
29.12.2023 19:14
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Россия намерена наладить производство оборудования для выпуска электронных чипов в рамках мегапроекта (проект, финансирование которого составляет более 10 млрд руб).

Об этом в сегодняшнем интервью газете «Коммерсант» сказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия намерена наладить производство оборудования для выпуска электронных чипов в рамках мегапроекта (проект, финансирование...

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«Что касается электроники, опуская технологические вопросы, проблема номер один — в эффекте масштаба. Чтобы иметь дешевый чип, нужно выходить на мировой рынок, чтобы обеспечить конкурентоспособную цену. Почему американцы не могут это сделать (они сейчас программу объявили, чтобы освободиться от зависимости в части производства полупроводников в Китае и Юго-Восточной Азии)? Потому что китайцы, корейцы, малазийцы делают их дешево.

Вторая проблема связана с электронным машиностроением, с оборудованием для производства чипов — некоторые виды такого оборудования делают одна-две компании в мире. Мы впервые погрузили производство такого оборудования в запущенный недавно мегапроект по микроэлектронике», – сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что для успешной реализации мегапроекта необходимо максимально расширить рынок применения микрочипов.

«Рынок есть. Если расширить его за счет электронных компонентов и радиоэлектроники — радиопродукции, IT, телекоммуникационное оборудование — рынок колоссальный. Но он занят. Чтобы вписаться в этот рынок, нужно произвести чип стоимостью, сопоставимой со стоимостью китайского. Чтобы его произвести, нужно иметь большие объемы. Для больших объемов нужно иметь рынок. Получается замкнутый круг», – сказал Белоусов.

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