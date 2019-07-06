«Россия реализует стратегию имперского восстановления»

06.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве признали, что российская политика демонстрирует успехи не только на территориях ЕС, но даже в США и на Ближнем Востоке

Об этом в статье для киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет Ирина Павленко, заведующая отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований, подчиненного президенту Украины.

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«Уже не первый год, несмотря на падение доходов россиян и рост из-за этого недовольства путинским режимом, руководство страны старательно накапливает золотовалютные запасы и увеличивает долю государственной собственности в экономике», – отмечается в публикации.

По мнению автора, таким образом российская власть «сосредоточивает в своих руках финансовые ресурсы для реализации стратегии имперского восстановления».

«В международной политике мы, к сожалению, становимся свидетелями российских успехов на территориях ЕС и даже, в некоторой степени, в США и на Ближнем Востоке. В разных странах на постсоветском пространстве разными методами и с разным успехом РФ таки удается усиливать свое влияние. Правда, случаются эксцессы, как этим летом в Грузии, когда люди вышли на массовые демонстрации против политики замирения с агрессором. Однако все эти осложнения на избранном пути заставляют Кремль менять тактику, но не отказываться от цели. Эта цель – восстановить РФ как большую империю», – резюмирует Павленко.