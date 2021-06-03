Россия решила «окунуть Байдена перед встречей по максимуму»

03.06.2021, Москва, Елена Острякова

Правительство приняло решение полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долларовые активы.

Об этом журналистам на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, как и Центробанк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары – 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%», — заявил Силуанов.

По его словам, замещение произойдет «достаточно быстро, в течение месяца».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин приветствовал решение Минфина.

«Правильно поддержать это решение. В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления. Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном. Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России», – написал Володин.

Политологи уверены, что обнародование ухода от доллара не случайно произошло накануне саммита президентов России и США.

«Это будет сделано через месяц. Но объявить об этом конечно было важно сейчас – перед встречей Путина и Байдена. Окунуть Байдена перед встречей по максимуму туда, куда он не хочет, – это сейчас всегда», – написал Сергей Марков.

Экономист Никита Кричевский, напротив, критикует принятое решение.

«Силуанов огорошил, что «ненужные» доллары будут потрачены на евро, золото и юани. Доля последних вырастет в два раза, до 30%. И это накануне очередного обесценения китайца. Молодец, обменяй на юани вообще всю валюту, ты же мужик. Единственным вариантом, который абсолютно все восприняли бы позитивно, а американцы – с пониманием, было бы направление долларов на внутренние проекты, да хоть на ремонт школьных туалетов, или на возрождение утерянной авиаинфраструктуры, например, в Сибири и на Дальнем Востоке», – написал Кричевский.