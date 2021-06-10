Россия решительно ломает враждебную конфигурацию в прикаспийском регионе

10.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Россия укрепляет сейчас Каспийскую флотилию, о чем свидетельствует поездка министра обороны Сергея Шойгу в Дагестан, где на побережье открывается новый пункт базирования, способный разместить большое количество военных кораблей и судов, а также развивается современная инфраструктура ВМФ. Это полностью меняет соотношение сил в Прикаспийском регионе, что немаловажно после изменившейся геополитической обстановки в связи с итогами Карабахской войны и попытками НАТО через Турцию осуществить свою экспансию.

Во вторник глава российского военного ведомства побывал в Каспийске на строительстве пункта базирования «Каспий», способном принять более 50 боевых кораблей и судов разного типа.

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«Ёмкость пункта базирования предусматривает обеспечение 54 кораблей и судов. До конца года пункт базирования будет иметь причальных фронт протяжённостью более 1200 метров, а в конце следующего года она увеличится до 2680 метров», — отрапортовал начальник отдела строительства объектов Военно-Морского Флота Управления по строительству специальных объектов Александр Овчаренко.

В результате появления новой базы теперь основные силы Каспийской флотилии будут находиться в Каспийске и Махачкале, а не как ранее в Астрахани. Это открывает значительные возможности для бесперебойного функционирования ударной группировки кораблей по всей акватории моря. Напомним, что прежняя база из-за замерзания волжского фарватера и малых глубин затрудняла полноценный выход кораблей. Но уже сейчас все основные вымпелы передислоцированы к новым местам базирования в Дагестане.

Немаловажным является и развитие всей инфраструктуры и вспомогательных предприятий, обеспечивающих работу ВМФ на Каспии именно рядом с новыми пунктами. Поэтому во время своего визита в Южном Военном Округе (ЮВО) Сергей Шойгу также побывал и на заводе «Дагдизель», проинспектировав ход осуществления гособоронзаказа в деле выпуска как разных видов вооружений, так и дизельных двигателей, генераторов и электростанций, используемых для нужд армии и флота.

Проверил министр обороны РФ и боевую готовность подразделений, посетив учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии. Не зря именно там проходит обучение специальный морской спецназ, способный вести боевые действия под водой, защищая базы как военные базы и пункты, так и мирные порты прибрежные города страны.

И это вовсе не пустые проверки и приготовления, а явный знак врагам и противникам, что Россия вполне способна молниеносно отреагировать и ответить на любые акты диверсий на Каспийском море, которые могут угрожать как флотилии, так и транспортным маршрутам, а также российским добывающим компаниям. Вполне законная и своевременная реакция России на те угрозы, которые создаются перманентно США и НАТО в прикаспийском регионе.

Дело в том, что в северо-восточной казахстанской акватории Каспия работает целый ряд американских и европейских добывающих компаний, под прикрытием которых могут действовать разведывательные и военные силы стран Запада, способные осуществить под видом «исламских террористов» нападения на важные российские объекты или устроить экологическую катастрофу. Не зря же американскими нефтяниками строятся подводные каналы и ведутся работы по углублению отдельных участков, способные ускорить обмеление водоема и сделать его безжизненным.

Кроме этого, не надо забывать, что Пентагон передал казахстанской армии еще и 11 модульных комплексов, которые были размещены в пункте технического наблюдения «Мыс Скалистый» на Каспии уже для отслеживания активности российской флотилии. А ранее в 2018 году в рамках военного соглашения между Казахстаном и США предусматривалось размещение американских военных баз в портах Курык и Актау. Там, кстати, и сейчас расположены складские помещения и перевалочные пункты НАТО для транспортировки «не летальных» грузов войскам коалиции в Афганистане и для нужд армии марионеточного правительства.

Для справки: в июле в Казахстане пройдут снова учения «Степной орёл» с участием вооруженных подразделений США, Канады, Австралии и Турции, для отработки взаимодействия с частями вооружённых сил РК по стандартам НАТО, а также для проведения рекогносцировки на местности как на театре будущих военных действий против России и Китая. Всё это касается напрямую и Каспия, и всего прилегающего региона.

Хотя несколько лет назад и была принята конвенция о разделе Каспия, которая предусматривает присутствие только войск государств, имеющих выход к морю, сама опасность милитаризации акватории, проникновения вооруженных сил третьих стран и превращения её в зону возможных боевых столкновений не преодолена. Более того, с победой Азербайджана в последней Карабахской войне резко усилилось военно-политическое влияние Турции как на Баку, так и на бывшие советские среднеазиатские республики.

Анкара, являясь членом НАТО, уже рассматривает Каспий как свой задний двор и транспортный и телекоммуникационный хаб с целью выдавливания России и Ирана из основных торговых и экономических потоков. Таким образом, имея в качестве плацдарма Азербайджан, Эрдоган приступил к активной экспансии, стремясь окончательно вовлечь в свою орбиту Казахстан и Туркменистан. Соответственно, неоосманистская Турция пытается выстроить альтернативные транспортные маршруты через Каспийское море.

Так, еще в прошлом году был запущен Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому пойдет газ Азербайджана, Туркмении и в перспективе Казахстана в Турцию. Протяженность газопровода составляет 1,85 тыс. км, а максимальная пропускная способность его может быть доведена до 31 млрд кубометров. Данный проект становится фундаментом и для давней затеи со строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому должна будет потечь и казахстанская нефть.

То есть происходит на глазах интенсивная и кардинальная перекройка геополитических границ на Кавказе и Центральной Азии и Каспий становится важной частью этих планов и объектом захвата. Первой же ласточкой в этом направлении можно назвать проект «Каспийский цифровой хаб». Он предполагает прокладку подводного волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Сами линии совпадают с геополитическими маршрутами, направленными на обход России.

В этом проекте «цифровизации» ведущую роль играют Азербайджан, США и Великобритания с целью информационного захвата прикаспийского региона. С учетом новых технологий это дает возможность США установить свое господство, активно используя для этих целей в качестве прикрытия Азербайджан и Турцию. Еще в мае позапрошлого года казахстанские дипломаты и британские фирмы договорились повысить его запланированную мощность до двух центров обработки данных — в казахстанском Актау и азербайджанском Баку.

Фактически после осуществления задуманного, Азербайджан и Казахстан будут превращены в головной общерегиональный хаб именно американских цифровых технологий и только ускорят как проводники дальнейшую турецкую, а соответственно, и западную экспансию в регионе. Если сооружение американских военных баз на Каспии было отложено в связи с подписанием странами региона соглашения по разделу водоема, то такие информационные проекты и планы по строительству трубопроводов с участием Турции, Азербайджана и Казахстана как раз возвращают присутствие США.

Не случайно и то, что 31 марта в казахстанском Туркестане была учреждена Организация тюркских государств, которая должна быть окончательно оформлена на саммите в Стамбуле. Но уже сейчас в рамках Тюркского совета был создан совет министров энергетики, которые практически обсуждают и планируют выстраивание новых маршрутов через Каспий и Азербайджан в сторону Турции.

Правда, в Вашингтоне, Лондоне и Анкаре не учли военную мощь и решительность России, которая не будет сидеть сложа руки и молча наблюдать на складывание враждебной конфигурации в прикаспийском регионе, а также вес Ирана, пытающийся всеми силами сейчас вырваться из тисков санкций и международной изоляции. Тегеран сам прокладывает через Каспий маршрут на север в российские и азербайджанские порты и использует сухопутные транспортные пути, которые Баку вынужден поддерживать.

Иран заявил еще в начале года устами министра иностранных дел о заинтересованности немедленно интеграции с ЕАЭС, что создает серьезный противовес устремлениям Турции и может сорвать ее планы геополитического захвата Туркмении, как важного игрока в регионе. Ашхабад под влиянием Тегерана и под угрозой военного вторжения исламистов из Афганистана уже начал серьезно колебаться и так и не вошел полноценно в Тюркский совет, предпочтя закупки российского вооружения и ведение переговоров с Москвой.

В эпоху, когда «политика канонерок» на новом военно-техническом уровне развития снова возвращается на мировую геостратегическую сцену, мощная российская флотилия на Каспии становится тем грузом, который способен перевесить на весах все трубопроводные и информационные проекты Турции и США. Периодические совместные учения моряков России и Ирана, а также появление новых военно-морских баз в Прикаспийске и Махачкале должны показать странам НАТО и их марионеткам, что Каспий не достанется им в качестве «подарка».

Фактически визит Сергея Шойгу в Дагестан демонстрирует Баку, Нур-Султану и Ашхабаду, не говоря уже о внешних игроках, что военное соотношение сил остается прочно за Россией и даже усиливается. Не понимать этого, значит следовать по пути авантюризма и обрекать себя на неминуемый крах.