Россия резко увеличивает число миротворцев для выполнения особых задач

01.12.2020, Москва, Олег Кравцов

До 2021 года в каждом военном округе России появятся миротворческие подразделения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на источники в министерстве обороны пишут «Известия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Так, до конца 2020 года будет утверждена новая организационно-штатная структура и ее численность, общие параметры которой уже определены, сейчас идет проработка технических деталей.

«Данный контингент получает дополнительную подготовку при выполнении особых задач. Военных обучают английскому языку, международному гуманитарному законодательству, разрешению конфликтных ситуаций, взаимодействию с мирным населением, устройству блокпостов и досмотру автотранспорта. Новые миротворческие подразделения сохранят свои боевые функции и вооружение. Но они также будут проходить дополнительную переподготовку», – пишет газета.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе говорит, что сегодня Россия располагает специализированными миротворческими частями, которые могут как вести боевые действия, так и выполнять гуманитарные операции.

В свою очередь военный эксперт Виктор Мураховский обратил внимание, что развертывание подразделений российских миротворцев занимает на порядок меньше времени, чем контингентов ООН, напомнив, что потребовались сутки, чтобы миротворческие силы РФ смогли прибыть в Карабах.

«У ООН нет постоянного военного контингента. Когда Совет Безопасности принимает решение о задействовании миротворцев, обычно указывается, какие страны их выделяют. Только после этого начинается планирование, которое в лучшем случае занимает месяц. Если надо срочно где-то на линии разделения поставить миротворцев, то наблюдатели ООН будут там через несколько дней, а воинский контингент — через недели или даже месяцы. И в этом смысле у наших миротворцев просто нет конкурентов», – резюмировал Мураховский.