Россия с ходу «отрежет» половину Харьковской области – украинский военный эксперт

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Армия России наносит отвлекающие удары по нескольким направлениям для того, чтобы сковать резервы ВСУ, и «отрезать» порядка половины Харьковской области.

Об этом в эфире интернет-канала «Полит эксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Сумской области, по всей видимости, будет отвлекающий удар. Для того, чтобы резервы, которые у нас есть, там сдерживать. Вспомогательный удар будет направлен в направлении Липцы, по северу Харьковской области. А третий удар будет направлен восточнее, район Великого Бурлука», – сказал Стариков.

Он пожаловался, что армия России может «отрезать» от остальной Украины большой кусок харьковской области.

«Их задача – отрезать восточную часть Харьковской области. Не город, а области. Это граница по Печенежскому водохранилищу, Великий Бурлук, и на восток», – добавил эксперт.