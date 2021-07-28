Россия с одним авианосцем не может оспорить господство США

28.07.2021, Москва, Максим Карпенко

России нужно иметь на вооружении минимум четыре авианосца – по два на Тихоокеанском и Северном флоте. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, четыре авианосца, на борту которых будут расположены по 30 летательных аппаратов, способны обеспечить безопасность России на дальних рубежах.

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«Авианосцы для нашего флота критически важны. Авианосцы необходимы во всех отношениях – как для защиты интересов России в мирное время, так и в военное время в случае начала крупномасштабного военного конфликта. Обеспечить боевую устойчивость наших корабельных соединений даже в дальней морской зоне без авианосца невозможно. В пределах 200-300 километров от побережья без авианосцев, береговой авиацией прикрыть корабли мы можем. Если же мы не имеем возможности применить их дальше, то обеспечить прикрытие наших берегов будет очень сложно и проблематично… Минимально необходимое количество авианосцев для нашего флота – четыре. Два на севере, два на Тихом океане. Это минимально необходимое. Пусть это будут легкие авианосцы, водоизмещением порядка 40-45 тысяч тонн с авиагруппой в 20-25 самолетов и десяток вертолетов, то есть, 30 летательных аппаратов, по типу индийского авианосца «Викрамадитья», но они нам нужны именно по два – один корабль должен находиться в базе, решать вопросы либо ремонта, либо восстановления, либо обеспечения боевой деятельности в прибрежной зоне, в ближней морской зоне. Один может действовать в удаленных районах для решения задач каких-то. Но нам нужно четыре авианосца – это минимальное необходимое количество», – заявил Сивков.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов отмечает, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» эксплуатируется на севере, хотя строился для южных морей.

«Единственный наш авианосец находится на Севере. Ни одна страна мира не загоняет авианосцы в такие тяжелейшие климатические условия. А он, кстати, строился для южного моря», – напоминает Комоедов в своем блоге.

Господство авиации США пока что оспорить не удастся.

«Над морем и океаном нам не хватает авиации, чтобы обеспечить господство. И любой американский авианосец за считанные сутки в любую точку мирового океана и суши может дойти и наделать там «шороху». Причем, сам он обеспечен безопасностью, потому что он один не ходит, а ходит в составе ударной авиационной группировки. И глубина его обороны — 1,5 тыс. км. А наши пуски противокорабельных ракет лежат в пределах 500 км, а если в залповом варианте — то еще меньше. Ну и вот пожалуйста — наша зона поражения находится в его зоне эффективной обороны. Попробуй эффективно бороться с ним в таких условиях», – отмечает адмирал.