Россия с помощью Китая обходит санкции и качает газ с вышек в Черном море

05.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Россия «украла» у Украины 8 млрд 250 млн кубометров газа. Именно столько «голубого топлива» было добыто на черноморском шельфе после воссоединения Крыма с РФ за последние четыре года.

Об этом в эфире эмигрировавшей в Киев телекомпании «Черноморская» заявила глава правления украинского «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова.

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Она затруднилась посчитать цену «украденного» газа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По той цене, по которой мы покупали у России, это значительные деньги. По цене, по которой «Черноморнефтегаз» сейчас продает потребителям, будет другая сумма. Я думаю, что для международных судов будут считать по мировым ценам», – сказала Нежнова.

По ее данным крымская компания успешно обходит санкции, привлекая Китай к поставке запчастей и обслуживанию оборудования, а также используя фирмы-прокладки, которые зарегистрированы в РФ.

Украинский «Черноморнефтегаз» теперь добывает топливо из единственной скважины в районе Арбатской стрелки.

Ранее украинская газета «Зеркало недели» писала, что одна из бывших украинских вышек, доставшихся России после Русской весны, находится в Черном море буквально в 100 километрах от Одессы. Буровую установку охраняют ракетные катера и тральщики Черноморского флота.

Прошлой зимой Киев заявил, что украинский военный транспортный самолет был обстрелян во время попытки приблизиться к буровым установкам крымской компании «Черноморнефтегаз».

Тогда же командование ВМС Украины заявило о том, что водолазное судно «Почаев» подверглось обстрелу при попытке приблизиться к буровым вышкам. Пресс-служба ВМСУ продемонстрировала фотографии со следами от пуль снайпера на рубке корабля.

В сентябре 2018 года Киев заявил об успешном проведении демонстративных учений новейших катеров ВМС Украины рядом с буровыми вышками.

В конце ноября экипажи двух катеров этого типа сдались в плен при попытке прорыва Керченского пролива.