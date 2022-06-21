Россия сама способна создать потребительские бренды мирового уровня – Дёмин

21.06.2022  19:14 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Tехнологии, Дзен, Общество, Политика, Россия, Экономика


В регионах России нужно создавать швейные и обувные кластеры, которые смогут заменить популярные западные бренды, ушедшие с рынка из-за санкций.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат от партии «Новые люди» Александр Дёмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В регионах России нужно создавать швейные и обувные кластеры, которые смогут заменить популярные западные...

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«Если мы отберем в каждой отрасли по 20-25 предприятий… Помочь крепким середнякам стать лидерами и подтянуть за собой малый бизнес. Мы сможем создать 200-500 предприятий, которые смогут стать чемпионами. В пределе нам нужно набрать более тысячи таких предприятий. Они будут стремиться стать новыми супербрендами, осуществлять экспансию на освободившиеся места «Икеи», «Проктер и Гэмбл», «Кока-колы». Кстати, такое замещение активно идет на Урале, где уже давно появились предприятия, собирающие мебель не хуже, чем «Икея», – сказал Дёмин.

Он считает, что главной проблемой российской легкой промышленности является дефицит сырья.

«Сегодня у предприятий отсутствует отечественное оборудование, имеется нестабильность поставок расходных материалов. Ключевым вопросом для отрасли сегодня является доступность сырья, в первую очередь хлопка и химических волокон, из которых производится 95% товаров. Сырьевой вопрос – самый главный сегодня. Поэтому нужно больше работать с теми зарубежными партнерами, которые готовы с нами вести дела. Это Китай, Индия, Белоруссия, Узбекистан и многие другие»,- сказал Дёмин.

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