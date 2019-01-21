Россия сама закроет лазейку жителям Крыма для въезда на Украину

21.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Крымчане потеряют возможность заехать на территорию Украины, Грузии и некоторых других стран на автомобилях с российскими номерами, но зарегистрированными в других регионах РФ с целью обхода санкций, введенных против жителей полуострова.

Дело в том, что в августе этого года вступит в действие закон, по которому ГИБДД станут выдавать регистрационные знаки только в привязке к прописке собственника авто, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Коммерсант».

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Это значит, что крымчане не смогут оформить номера с кодом другого региона, что позволяло им заезжать на территорию Украины, так как нынешние коды 82 и 92, присвоенные Крыму и Севастополю, на территории «незалежной» не признают.

Ранее на российских автомобильных форумах сообщалось, что с регистрационным знаком из Крыма и Севастополя не проехать не только на Украину – автовладельцев разворачивали также на границе с Финляндией и Грузией.