«Россия сделает армию Северной Кореи смертоносной» – паника на Западе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва и Пхеньян, даже если не объявят о конкретных сделках по продаже оружия, могут улучшить свои отношения в военной сфере, включая прямое обязательство России защитить Северную Корею.

Об этом в издании National Interest пишет старший научный сотрудник отделения Северо-Восточной Азии в Heritage Foundation, бывший замначальника отдела ЦРУ по Корее Брюс Клингнер, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в КНДР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Военный конфликт на Украине стал импульсом для активизации российско-северокорейских отношений, ослабевших после краха СССР, пишет автор. По его словам, поездка Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года и встреча на высшем уровне с Путиным стали прорывом в двусторонних отношениях и подтвердили растущее военное и дипломатическое единомыслие между двумя странами.

В частности, Ким посетил российские предприятия по производству воздушного, военно-морского и наземного вооружения, но о каких-либо военных сделках объявлено не было. С тех пор КНДР отправила в Россию огромное количество артиллерийских боеприпасов и десятки своих новейших баллистических ракет малой дальности.

Клингнер отметил, ссылаясь на мнения неназванных экспертов, что Москва может предоставить Пхеньяну жемчужины военных технологий, такие как разработки ядерных боеголовок или межконтинентальных баллистических ракет.

«Однако более вероятно, что Россия предоставит технологии или помощь в производстве высококлассных обычных вооружений, таких как самолеты, атомные подводные лодки, военные разведывательные спутники и технологии запуска», – пишет автор.

Он отмечает, что первый успешный запуск спутника Северной Кореей в ноябре 2023 года был оценен как результат передачи российских технологий.

По его мнению, Россия вряд ли отправит оружие в Северную Корею, поскольку оно необходимо Москве в военной кампании на Украине. И Москва, и Пхеньян вряд ли заявят о какой-либо передаче военных технологий, иначе это повлечет за собой введение санкций со стороны международного сообщества. Однако два лидера могут объявить об официальном расширении своих военных отношений, что, по его словам, опасно для стратегических интересов США как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пхеньян смог усилить атаки России на военные объекты киевского режима, одновременно получив экономические выгоды, которые подрывают эффективность международных санкций.

«Любое наращивание Россией военного потенциала Северной Кореи, даже в области обычных вооружений, увеличивает риск для союзников США — Японии и Южной Кореи, а также для американских сил, дислоцированных там. Официальный военный союз России и Северной Кореи усложнит военные планы союзников по реагированию на нападения Северной Кореи или крупное вторжение, а также потенциально подтолкнёт Пхеньян к ещё более провокационному поведению», – рассуждает Брюс Клингнер.

Он напоминает, что Россия уже давно встала на сторону КНДР в Совете Безопасности ООН, защищая Пхеньян от более жестких международных санкций. Ранее в этом году Москва заблокировала ежегодное продление резолюции о продолжении работы Группы экспертов ООН, которая следит за нарушением Северной Кореей 11 резолюций ООН, направленных против ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Действия Москвы, по словам аналитика, затруднят контроль за соблюдением международным сообществом необходимых санкций.

«Слабое соблюдение законов США и санкций ООН администрацией Байдена подорвало эффективность международных действий против неоднократных нарушений со стороны Северной Кореи, а также китайских и российских организаций, помогающих Пхеньяну в запрещенной ядерной и ракетной деятельности. США должны более тщательно обеспечивать соблюдение своих законов и возглавить международную коалицию, которая будет всесторонне преследовать Пхеньян и его сообщников», – вещал американский аналитик.