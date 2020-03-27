27.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Молдова, Приднестровье, Россия
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Россия сделает Приднестровье независимым от Молдовы в борьбе с коронавирусом




Пять тысяч тестов для проведения диагностики коронавируса поступят в Приднестровье из России. Пока все анализы делают в Молдове.

«Наличие ПЦР-тестов позволит в экстренных случаях проводить анализ на COVID-19 у нас в Приднестровье. Это основательно сократит время диагностики заболевания и ускорит его лечение», – заявил министр здравоохранения Приднестровья Алексей Цуркан.

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Заявка, направленная в Роспотребнадзор, уже одобрена. Кроме тестов, в республику прибудет партия бесконтактных термометров и пульсоксиметров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По последним данным Оперативного штаба, в республике официально подтверждены 9 случаев COVID-19. Отправленные с утра, 26 марта, пробы ещё пятерых человек дали отрицательный результат, 12 пока находятся в лаборатории.

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