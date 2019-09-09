Россия сделала опрометчивый шаг, согласившись выдать Киеву террористов – эксперт

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Обмен заключенными между Украиной и Россией может быть частью более серьезных внешнеполитических процессов и несет в себе скрытые риски.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на саму процедуру обмена, то она несет множество рисков и для Украины и для России. Обмен в политическом плане невыгоден, но для России выгоды меньше, чем для Украины. Я говорю о политических аспектах, если стороны пошли на такие договоренности, значит это является только частью каких-то гораздо больших договоренностей. Очевидно, что они выходят за формат российско-украинских отношений», – делает вывод Белашко.

При этом, по мнению эксперта, безнаказанность осужденных по политическим статьям может привести к стимуляции неправомерных действий именно в России.

«Необходимо рассматривать обмен в более широком аспекте. Вы отдаете отчет, что любой из вас может оказаться на месте Вышинского или Сущенко завтра. Вы можете повторить их судьбу. Вас могут просто взять в заложники спецслужбы, срежиссируют спецоперацию и будут всем рассказывать, что вы агент Кремля или диверсант «Правого сектора». Вы подрываете устои.

Смотрите, есть еще одна опасность. Люди увидели, что можно готовить террористические акты в людных местах, взрывы, закладывать взрывчатку, можно сбивать самолеты, в том числе гражданские, минировать поезда, расстреливать людей с крыши.

А потом тебе за это ничего не будет, просто обменяют или помилуют или по какой-то другой процедуре. Эффект безнаказанности просто стимулирует и террористов одиночек, и спецслужбы, и радикальные организации. И еще один риск, важный, я хочу отметить, что за этой проблемой мы не видим, что война продолжается, радуемся освобождению этих семидесяти людей, но за этот период, пока их освобождали, на Донбассе погибло и искалечено других семьдесят людей», – отметил Белашко.