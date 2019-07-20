Россия сделала первый шаг к официальному вводу войск, – Порошенко

20.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Выдача российских паспортов населению Донбасса – это первый шаг к вводу российских миротворцев в регион.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего главы государства, по такому же пути развивалась ситуация в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

«Нам не нужно придумывать велосипед – посмотрите, как развивалась ситуация в Абхазии, когда было паспортизовано все местное население. Посмотрите, как развивалась ситуация в Южной Осетии, посмотрите, как развивается ситуация в Приднестровье – территории суверенной Молдавии, где на сегодняшний день из 300 тысяч граждан, которые проживают на территории незаконного Приднестровья, 160 тысяч имеют российское гражданство.

Для чего это делается? Для того, чтобы повторить сценарий Южной Осетии – якобы, под предлогом защиты не просто русскоязычных граждан, как он это делал в Крыму и на Донбассе, а под предлогом защиты граждан Российской Федерации вводится официальное военное вторжение, легализуется оккупация», – сокрушался Порошенко.