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Россия извлекла уроки из предыдущего периода противостояния на Украине, выстроила мощную оборону и смогла сохранить резервы, чтобы постоянно наносить удары по контролируемой Киевом территории.

Об этом в интервью журналисту Алексу Михельсону заявил бывший глава ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Петреус считает, что помогать Украине – в интересах США, но при это он не уверен, что Киев сможет вернуть контроль над всей утраченной территорией.

«Хотя Украина действовала героически и впечатляюще, и мы предоставили значительный объем помощи, результат зависит от населения. Баланс, по крайней мере в том, сможет ли Украина освободить большую часть своей территории, и помешать России захватить ее еще больше, что они пытаются сделать прямо сейчас, – это очень дорогостоящая постепенная выгода, но она накапливается постепенно и очень медленно. Проблема, конечно, в том, что население Украины составляет менее 1/3 от численности населения России, а экономика – менее 10% от российской», – сказал экс-глава ЦРУ.

«И в России произошли изменения, они выполнили должное, извлекли уроки. Они определили, как создать очень мощную оборону, и они каждую ночь обстреливают Украину с воздуха беспилотниками, ракетами, бомбами и так далее. Так что это очень сложная ситуация. Я твердо верю, что это в национальных интересах США, а не благотворительность, и, очевидно, в интересах стран НАТО и Европы, западного мира – оказать помощь Украине, чтобы освободить как можно больше людей, своей территории, насколько это возможно, и сделать это как можно быстрее», – заявил Петреус.