«Россия сегодня в очень сильной позиции», – украинский дипломат

08.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Западные страны, включая США, сейчас пытаются договориться с Москвой, даже если это будет в ущерб интересам украинских самостийников.

Об этом в эфире в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной Рады, дипломат Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сегодня в очень сильной позиции. На Западе есть консенсус – нормализовать отношения с РФ по широкому кругу. Шутка ли – президент США, казалось бы – флагмана борьбы с Россией, призывает вернуть Россию в «G7». Российская делегация возвращена в ПАСЕ, Макрон говорит о стратегическом союзе РФ и ЕС», – отметил депутат.

По его словам, состоявшийся обмен пленными произошел вовсе не из-за какого-то давления на Россию.

«Москва, в общем-то, могла дальше спокойно удерживать всех этих людей, прекрасно понимая, что ничего особенного ей за это не будет – и так есть огромные санкции, но как-то Россия живёт, и я пока не вижу никаких признаках того, что экономически РФ живёт хуже Украины, это не так», – отметил Волошин.

«Порошенко пишет, что Международный трибунал прижал Путина к стенке – это же бред. Я из очень надёжных источников знаю, что как раз Международный трибунал чуть всё не сорвал, этих моряков могли и раньше отпустить. Позиция Москвы сводится к тому, что «Не надо на нас давить»», – добавил нардеп.