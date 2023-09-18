Россия секретно готовит наступление, в которое пойдет до конца года – Дандыкин

ВСУ безуспешно пытались заставить российскую армию пойти в наступление.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Справедливая Россия» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг еще старается и пытается наступать, поэтому борьба предстоит нам еще серьезная. Я думаю и верю, что надежды противника на то, что мы преждевременно пойдем в наступление и начнем тратить свои резервы, не оправдались. Поэтому у них есть неуверенность, злость в заявлениях и растерянность», – сказал Дандыкин.

Он считает, что сейчас ВСУ готовятся уйти в глухую оборону на осенне-зимний период. Российская армия пока не дает им возможности никуда продвинуться, хотя периодически запускает противника в огневые мешки, как, например, в Работино.

«Их надо так или иначе отбрасывать и освобождать наши земли. Как это будет происходить, мы увидим, я думаю, уже в этом году, но главное, чтобы враг не знал, когда это будет происходить и на каком направлении. Об этом думают в нашем генштабе.

Здесь вопрос стоит, кто кого в этом направлении передумает. Конечно же, у противников помощь США в определении локации, космической разведке, разведке самолетами и беспилотниками. Не было бы этого, не было бы достаточно точных ударов по Севастополю», – отметил Дандыкин.