Россия серьезно готовится к битве за Арктику

10.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Борьба за свободу судоходства по Севморпути, которую декларирует Вашингтон, на самом деле имеет совсем другую подоплеку и угрожает безопасности России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что если США добьются свободного прохода кораблей, включая военные, по Севморпути, то Пентагону уже ничто не помешает отправлять прямо к северным границам России свои эсминцы и крейсеры с крылатыми ракетами «Tomahawk» с дальностью до 2500 км.

«С такими ракетами ВМС США смогут держать под прицелом значительную территорию России. А комплексы ПРО системы «Aegies», установленные на эсминцах ВМС США, смогут сбивать российские баллистические ракеты, запрограммированные на полет через Северный полюс, на восходящих траекториях. Таким образом Штаты надеются сорвать наш удар возмездия в ответ на ракетно-ядерное нападение на Россию», – говорится в статье.

Для предотвращения такого сценария в 2014 году было создано Объединенное стратегическое командование «Северный флот», куда вошли российские береговые части, отвечающие за стратегическую безопасность всего арктического побережья, а также надводные и подводные силы. А уже 1 января 2021 года Объединенному стратегическому командованию Указом Президента РФ придан статус военного округа.

При этом Северный флот постоянно пополняется не только кораблями и подлодками, но и сухопутными частями и бригадами, а также в Арктике построены уникальные военные объекты: «Северный клевер» на архипелаге Новосибирские острова и «Арктический трилистник» на Земле Франца-Иосифа.

Кроме того, реанимируются аэродромы, которые смогут круглогодично принимать самолеты всех типов, а для арктических войск разрабатываются специальные вооружения, способные выполнять боевые задачи в условиях сверхнизких температур, не замерзая на 50-60-градусных морозах.

Планируется, что к концу года по всей длине российских северных границ будет установлена целая сеть станций «Резонанс-Н», чем завершится создание единого радиолокационного поля на северном направлении. Такая мощная арктическая группировка войск жизненно необходима России. То, что России уже в ближайшее время придется отстаивать свои интересы в Арктике от притязаний США, никто уже не сомневается», – резюмирует издание.